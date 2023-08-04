В Ростовской области продлили ограничения на посещение лесов
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Жителям и гостям региона запрещено въезжать на территорию лесов на транспорте, если они не являются сотрудниками лесопожарной или оперативной службы, пожарной части, патрульной группы или аварийно-спасательного формирования.
В лесах усилен мониторинг пожарной безопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Гидрометцентре Челябинской области спрогнозировали дожди и грозы в регионе 5—6 августа.