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В Ростовской области продлили ограничения на посещение лесов

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В Ростовской области до 21 августа продлили ограничения на посещение лесов, заявили в пресс-службе регионального правительства.
В Ростовской области продлили ограничения на посещение лесов
  • Gettyimages.ru
  • © Juhossi

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Жителям и гостям региона запрещено въезжать на территорию лесов на транспорте, если они не являются сотрудниками лесопожарной или оперативной службы, пожарной части, патрульной группы или аварийно-спасательного формирования.

В лесах усилен мониторинг пожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Гидрометцентре Челябинской области спрогнозировали дожди и грозы в регионе 5—6 августа.

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