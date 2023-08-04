В ямальском Роспотребнадзоре посоветовали замораживать собранные грибы

Руководитель управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Людмила Нечепуренко дала советы по сбору и сохранению грибов.

«Прежде всего, в лес надо идти, зная, как выглядят съедобные грибы. Никоим образом не нужно брать старые, в ножках которых накапливается хитин. Он очень вреден для организма», — цитирует эксперта ИА «Север-Пресс».

По словам Нечепуренко, съедать заготовки, сделанные в грибной сезон, желательно в течение пяти — пяти с половиной месяцев. Лучшим вариантом, считает эксперт, является заморозка обработанных грибов.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев дал советы по сбору грибов. По его словам, они будут свежими дольше, если складывать их в плетёную корзину.