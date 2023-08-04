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Синоптик Ганьшин объяснил значения различных уровней природной опасности

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Руководитель «Яндекс Погоды» кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин рассказал, что уровни природной опасности разделяются по ряду критериев.
Синоптик Ганьшин объяснил значения различных уровней природной опасности
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legk

Существует две шкалы опасности, связанные с метеорологическими измерениями, — погодная и экологическая, сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».

Говоря о погодной шкале, выделяют четыре цвета: зелёный означает безопасную погоду, жёлтый — потенциально опасную, оранжевый — опасную и красный — критический уровень, объяснил Ганьшин.

Также существует несколько уровней экологической опасности: от допустимого зелёного до красного, означающего высокий уровень, когда требуются незамедлительные действия от городских органов здравоохранения, социальных и транспортных служб, отметил метеоролог.

Пороги среднесуточной температуры, концентрации взвешенных частиц и озона относят к уровням экологической опасности, уточнил эксперт.

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