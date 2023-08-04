Синоптик Шувалов: температура воздуха в Москве может достичь +34 °С на выходных
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В субботу воздух прогреется до +31…+33 °С, а в воскресенье — до +32…+34 °С, рассказал синоптик газете «Известия».
«В эти дни прогнозируется малооблачная погода без сильного ветра», — отметил Шувалов.
По его словам, такая погода объясняется приходом горячего воздуха с юго-востока.
Ранее сообщалось, что, по данным Северо-Кавказского гидрометцентра, в южных регионах России в ближайшие дни ожидается жара до +43 °C.