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Синоптик Шувалов: температура воздуха в Москве может достичь +34 °С на выходных

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что предстоящие выходные, 5 и 6 августа, скорее всего, станут самыми жаркими днями с начала лета.
Синоптик Шувалов: температура воздуха в Москве может достичь +34 °С на выходных
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В субботу воздух прогреется до +31…+33 °С, а в воскресенье — до +32…+34 °С, рассказал синоптик газете «Известия».

«В эти дни прогнозируется малооблачная погода без сильного ветра», — отметил Шувалов.

По его словам, такая погода объясняется приходом горячего воздуха с юго-востока.

Ранее сообщалось, что, по данным Северо-Кавказского гидрометцентра, в южных регионах России в ближайшие дни ожидается жара до +43 °C.

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