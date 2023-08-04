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В Москве в связи с жарой ввели «оранжевый» уровень погодной опасности

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на фоне жаркой погоды.
В Москве в связи с жарой ввели «оранжевый» уровень погодной опасности
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

На период действия ожидается температура воздуха до +32 °C. Утверждается, что при «оранжевом» уровне опасности существует угроза стихийных бедствий.

Синоптики заявили, что предупреждение будет действовать в Москве до 18:00 пятницы и с 12:00 до 18:00 субботы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичный регион возвращается купальный сезон.

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