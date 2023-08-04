В Тюмени день рождения области будут отмечать в течение недели

Руководитель Департамента культуры Тюменской области Елена Майер рассказала, что в Тюмени 79-летие образования региона будут отмечать более недели, поскольку праздник выпадает на понедельник.

Об этом сообщает URA.RU.

Праздничные мероприятия начнутся в субботу, 12 августа.

Фестиваль «Этно лето» пройдёт на улице Дзержинского с 12:00 и до вечера.

В течение недели пройдут концерты групп «Иванушки International», SYNTHEZZA, AETERNA, а также Хоровой капеллы и оркестра «Камерата Сибири».

Кроме того, в понедельник Тобольский драматический театр покажет спектакль «Меж юношей безумных», а в пятницу Театр кукол — детский спектакль «Умные животные».

В субботу, 19 августа, запланировано представление «Ворожба» от Театра огня «Гелиос». А в воскресенье состоится концертная программа, на которой выступит Пелагея.

Ранее сообщалось, что в Тверской области 5 августа отпразднуют 80-ю годовщину первого салюта Великой Отечественной войны.