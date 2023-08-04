В Тюмени день рождения области будут отмечать в течение недели
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Об этом сообщает URA.RU.
Праздничные мероприятия начнутся в субботу, 12 августа.
Фестиваль «Этно лето» пройдёт на улице Дзержинского с 12:00 и до вечера.
В течение недели пройдут концерты групп «Иванушки International», SYNTHEZZA, AETERNA, а также Хоровой капеллы и оркестра «Камерата Сибири».
Кроме того, в понедельник Тобольский драматический театр покажет спектакль «Меж юношей безумных», а в пятницу Театр кукол — детский спектакль «Умные животные».
В субботу, 19 августа, запланировано представление «Ворожба» от Театра огня «Гелиос». А в воскресенье состоится концертная программа, на которой выступит Пелагея.
Ранее сообщалось, что в Тверской области 5 августа отпразднуют 80-ю годовщину первого салюта Великой Отечественной войны.