Технолог Фрольцова заявила, что в хорошем картофеле нет пустот

Технолог сети кафе быстрого питания «Крошка Картошка» Елена Фрольцова рассказала, как правильно выбрать картофель.

В беседе с «Газетой.Ru» технолог объяснила, что достаточно сложно определить на глаз качество картофеля.

Фрольцова советует попросить продавца разрезать один корнеплод. По её словам, в хорошем картофеле не должно быть пустот. Кроме того, качественный корнеплод будет твёрдым и упругим, без неприятного запаха.

Фрольцова советует хранить картофель в прохладном (до -4...-5 °С), сухом и тёмном месте.

«Можно уложить картофель в сетки или хранить в овощных ящиках», — добавила эксперт.

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