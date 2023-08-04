Технолог Фрольцова заявила, что в хорошем картофеле нет пустот
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В беседе с «Газетой.Ru» технолог объяснила, что достаточно сложно определить на глаз качество картофеля.
Фрольцова советует попросить продавца разрезать один корнеплод. По её словам, в хорошем картофеле не должно быть пустот. Кроме того, качественный корнеплод будет твёрдым и упругим, без неприятного запаха.
Фрольцова советует хранить картофель в прохладном (до -4...-5 °С), сухом и тёмном месте.
«Можно уложить картофель в сетки или хранить в овощных ящиках», — добавила эксперт.
Ранее шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал, как выбрать качественную дыню. По его словам, она должна быть плотной консистенции.