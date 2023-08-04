Узнать больше

Технолог Фрольцова заявила, что в хорошем картофеле нет пустот

Короткая ссылка
Технолог сети кафе быстрого питания «Крошка Картошка» Елена Фрольцова рассказала, как правильно выбрать картофель.
Технолог Фрольцова заявила, что в хорошем картофеле нет пустот
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» технолог объяснила, что достаточно сложно определить на глаз качество картофеля.

Фрольцова советует попросить продавца разрезать один корнеплод. По её словам, в хорошем картофеле не должно быть пустот. Кроме того, качественный корнеплод будет твёрдым и упругим, без неприятного запаха.

Фрольцова советует хранить картофель в прохладном (до -4...-5 °С), сухом и тёмном месте.

«Можно уложить картофель в сетки или хранить в овощных ящиках», — добавила эксперт.

Ранее шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал, как выбрать качественную дыню. По его словам, она должна быть плотной консистенции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить