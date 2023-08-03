Сервисом онлайн-записи к ветеринару воспользовались более 17 тысяч жителей Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Сейчас 35% от общего количества посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья записывают питомца на приём в режиме онлайн. Количество пользователей услуги выросло в два раза по сравнению с прошлым годом», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
В настоящее время онлайн-запись доступна в 51 клинику.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по составлению режима дня для собаки.