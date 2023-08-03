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Сервисом онлайн-записи к ветеринару воспользовались более 17 тысяч жителей Подмосковья

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В Московской области владельцы питомцев стали вдвое чаще записывать их на приём в ветеринарные клиники через портал госуслуг. С начала 2023 года сервисом воспользовались более 17 тыс. человек.
Сервисом онлайн-записи к ветеринару воспользовались более 17 тысяч жителей Подмосковья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сейчас 35% от общего количества посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья записывают питомца на приём в режиме онлайн. Количество пользователей услуги выросло в два раза по сравнению с прошлым годом», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

В настоящее время онлайн-запись доступна в 51 клинику.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по составлению режима дня для собаки.

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