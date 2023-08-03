В Кисловодске отреставрируют исторический «Торговый дом Тер-Погосова»

В Кисловодске запланирована реставрация исторического здания «Торговый дом Тер-Погосова», построенного в начале ХХ века и спроектированного архитектором Эммануилом Ходжаевым.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«По поручению нашего губернатора Владимира Владимирова продолжаем реставрацию объектов культурного наследия Кисловодска. Сейчас приступаем к реставрации ещё одного исторического особняка, построенного более 100 лет назад», — заявил глава города Евгений Моисеев.

Ранее НСН сообщала, что за несколько лет в Денежном переулке Москвы отреставрировали восемь зданий.