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В Кисловодске отреставрируют исторический «Торговый дом Тер-Погосова»

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В Кисловодске запланирована реставрация исторического здания «Торговый дом Тер-Погосова», построенного в начале ХХ века и спроектированного архитектором Эммануилом Ходжаевым.
В Кисловодске отреставрируют исторический «Торговый дом Тер-Погосова»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«По поручению нашего губернатора Владимира Владимирова продолжаем реставрацию объектов культурного наследия Кисловодска. Сейчас приступаем к реставрации ещё одного исторического особняка, построенного более 100 лет назад», — заявил глава города Евгений Моисеев.

Ранее НСН сообщала, что за несколько лет в Денежном переулке Москвы отреставрировали восемь зданий.

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