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Вильфанд заявил о возвращении купального сезона в столичный регион

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичный регион вернулся купальный сезон.
Вильфанд заявил о возвращении купального сезона в столичный регион
  • РИА Новости

«Купальный сезон был прерван на неделю, неделю назад была очень холодная погода, а температура была ниже нормы на шесть градусов», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, 4 августа и в выходные, 5—6 августа, температура воды в Москве-реке превысит отметку в +20 °С.

«Днём происходит интенсивный прогрев за счёт солнечной энергии, которая попадает на поверхность воды, а ночные температуры в ближайшие дни будут очень высокими, в диапазоне 16—20 градусов. Поэтому температура воды будет только повышаться, она будет 21—22 градуса, это замечательная температура для купального сезона», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что купальный сезон продлится по меньшей мере до 13 августа.

Ранее спасатели предупредили о грозах и ливнях в Петербурге 3 августа.

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