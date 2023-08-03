Вильфанд заявил о возвращении купального сезона в столичный регион

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичный регион вернулся купальный сезон.

«Купальный сезон был прерван на неделю, неделю назад была очень холодная погода, а температура была ниже нормы на шесть градусов», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, 4 августа и в выходные, 5—6 августа, температура воды в Москве-реке превысит отметку в +20 °С.

«Днём происходит интенсивный прогрев за счёт солнечной энергии, которая попадает на поверхность воды, а ночные температуры в ближайшие дни будут очень высокими, в диапазоне 16—20 градусов. Поэтому температура воды будет только повышаться, она будет 21—22 градуса, это замечательная температура для купального сезона», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что купальный сезон продлится по меньшей мере до 13 августа.

Ранее спасатели предупредили о грозах и ливнях в Петербурге 3 августа.