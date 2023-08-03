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Министр культуры Крыма Манежина проинспектировала ход ремонта в ТЮЗе в Евпатории

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Министр культуры Крыма Татьяна Манежина с рабочей поездкой посетила Крымский государственный театр юного зрителя в Евпатории и проверила ход ремонтных работ в здании.
Министр культуры Крыма Манежина проинспектировала ход ремонта в ТЮЗе в Евпатории
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное Минкультуры.

На встрече с руководством театра и подрядной организации Манежина обсудила строительно-монтажные работы и порядок приёмки уже выполненных мероприятий.

На данный момент готовность объекта составляет более 80%. Завершение работ планируется в текущем году.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке было отреставрировано восемь исторических зданий.

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