Синоптик Шувалов спрогнозировал повышение температуры до +32 °C в Петербурге 7 августа
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В беседе с «МК в Питере» синоптик рассказал, что в Санкт-Петербурге 5 августа ожидается температура +25 °C.
По словам Шувалова, 6 августа температура поднимется до +30 °C, а 7 августа — до +32 °C.
С 8 августа температура воздуха будет опускаться до +22...+24 °C, начнутся дожди.
Также в Челябинской области до 6 августа ожидаются дожди и температура, достигающая +30 °C, как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.
При этом порывы ветра могут достигать 12—15 м/с.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области до 9 августа ожидается температура воздуха в пределах +30...+34 °C.