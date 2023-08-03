Синоптик Шувалов спрогнозировал повышение температуры до +32 °C в Петербурге 7 августа

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни.

В беседе с «МК в Питере» синоптик рассказал, что в Санкт-Петербурге 5 августа ожидается температура +25 °C.

По словам Шувалова, 6 августа температура поднимется до +30 °C, а 7 августа — до +32 °C.

С 8 августа температура воздуха будет опускаться до +22...+24 °C, начнутся дожди.

Также в Челябинской области до 6 августа ожидаются дожди и температура, достигающая +30 °C, как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

При этом порывы ветра могут достигать 12—15 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области до 9 августа ожидается температура воздуха в пределах +30...+34 °C.