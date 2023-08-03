Светлана Немоляева: со смертью Ирины Мирошниченко заканчивается «золотой век» отечественного кино

Актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Ирины Мирошниченко.

«С ней связана целая эпоха, когда она снималась у Кончаловского, замечательные роли и чеховских героинь, во МХАТе была замечательная актриса. Всё поколение этих великих артистов уходит постепенно, уходит эпоха», — заявила она в беседе с «МК в Питере».

По её мнению, заканчивается «золотой век» отечественного кино.

Со своей стороны, режиссёр Марина Брусникина в беседе с газетой «Известия» назвала Мирошниченко примером женской красоты, невероятной энергии, желания жить и работать.

Она отметила, что Мирошниченко всегда принимала участие в литературных программах «Круг чтения».

«Она не хотела никогда выпадать из жизни театра. Хотела всегда быть нужной, быть рядом с молодёжью. И это такой член команды, которого все любили, ценили и уважали», — добавила Брусникина.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.