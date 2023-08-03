Лариса Лужина рассказала о работе Ирины Мирошниченко в театре

Актриса Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о своей коллеге Ирине Мирошниченко. По её словам, одно время они общались довольно близко, выступали в одних концертах.

В беседе с газетой «Известия» Лужина отметила, что Мирошниченко играла в знаменитых спектаклях МХАТа. К примеру, в постановке «Соло для часов с боем» её партнёром был Михаил Яншин.

«Там очень большие актёры играли мхатовские, я до сих пор вспоминаю», — заявила Лужина.

Она назвала Мирошниченко очень активным и энергичным человеком.

«Это потеря просто, тем более что она ещё могла бы поработать и много принести радости своим и зрителям, и слушателям», — добавила актриса.

Со своей стороны, актёр Станислав Садальский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «должен прийти в себя» после сообщений о смерти Мирошниченко.

«Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить», — сказал он.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.