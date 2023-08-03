Евгений Стеблов заявил, что Ирина Мирошниченко целиком отдавалась работе

Актёр Евгений Стеблов выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко, с которой снимался в фильме «Я шагаю по Москве».

«Она была замечательной актрисой. Мы работали в разных театрах, но о ней можно сказать самые добрые слова. Она себя отдала целиком театру и работе — и сценической, и экранной. Самые приятные у меня воспоминания», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, диктор советского телевидения Анна Шатилова в беседе с телеканалом «360» назвала Мирошниченко чудесным человеком и оптимисткой.

«Я Ирочку так любила. Она меня на свои концерты приглашала, песни пела. Как такое могло случиться? Она такая оптимистка», — сказала Шатилова.

По её словам, зрители очень любили актрису.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.