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Евгений Стеблов заявил, что Ирина Мирошниченко целиком отдавалась работе

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Актёр Евгений Стеблов выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко, с которой снимался в фильме «Я шагаю по Москве».
Евгений Стеблов заявил, что Ирина Мирошниченко целиком отдавалась работе
  • Legion-Media
  • © Usoev Gennady

«Она была замечательной актрисой. Мы работали в разных театрах, но о ней можно сказать самые добрые слова. Она себя отдала целиком театру и работе — и сценической, и экранной. Самые приятные у меня воспоминания», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, диктор советского телевидения Анна Шатилова в беседе с телеканалом «360» назвала Мирошниченко чудесным человеком и оптимисткой.

«Я Ирочку так любила. Она меня на свои концерты приглашала, песни пела. Как такое могло случиться? Она такая оптимистка», — сказала Шатилова.

По её словам, зрители очень любили актрису.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

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