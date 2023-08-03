Лариса Рубальская поделилась воспоминаниями о Ирине Мирошниченко
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«С ней мало знакома была, но у нас была съёмка на двоих. Она мне очень нравилась, была такая наивная немножко», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
По её словам, вторая встреча состоялась в Санкт-Петербурге на совместном выступлении, и Мирошниченко показала себя настоящим профессионалом.
«Когда выпорхнула на сцену, это была классная, живая, молодая женщина, прекрасно выступала», — добавила Рубальская.
Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.