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Лариса Рубальская поделилась воспоминаниями о Ирине Мирошниченко

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Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что запомнила актрису Ирину Мирошниченко как приятную женщину и профессионала.
Лариса Рубальская поделилась воспоминаниями о Ирине Мирошниченко
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«С ней мало знакома была, но у нас была съёмка на двоих. Она мне очень нравилась, была такая наивная немножко», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, вторая встреча состоялась в Санкт-Петербурге на совместном выступлении, и Мирошниченко показала себя настоящим профессионалом.

«Когда выпорхнула на сцену, это была классная, живая, молодая женщина, прекрасно выступала», — добавила Рубальская.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

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