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Собянин: за несколько лет в Денежном переулке Москвы отреставрировали восемь зданий

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние годы в Денежном переулке было отреставрировано восемь исторических зданий.
Собянин: за несколько лет в Денежном переулке Москвы отреставрировали восемь зданий

Об этом информирует НСН со ссылкой на блог мэра.

Москва реализует крупнейшую в истории города программу реставрации памятников архитектуры, отметил Собянин. По его словам, с 2011 года отреставрировали уже более 2 тыс. исторических зданий.

Так, в 2019 году были завершены реставрационные работы в доме Бройдо-Бурдакова (Денежный пер., д. 7, стр. 1. — RT), а несколько недель назад там окончили ремонт фасада. Здание, построенное в начале XX века, представляет собой небольшой особняк в стиле модерн. В настоящее время в нём расположено посольство Чили.

Ранее, по сообщениям электронной газеты «Дни.ру», Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».

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