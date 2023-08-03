В Петербурге пройдёт полумарафон «Северная столица»

В Санкт-Петербурге состоится полумарафон «Северная столица». Он запланирован на 6 августа.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по физической культуре и спорту.

Из-за полумарафона ограничат движение транспорта в центре, в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах города.

Ранее сообщалось, что в марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек. Программа включала более 4 тыс. мероприятий, в том числе спортивные праздники, сдачу норм ГТО.