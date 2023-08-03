В Петербурге пройдёт полумарафон «Северная столица»
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по физической культуре и спорту.
Из-за полумарафона ограничат движение транспорта в центре, в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах города.
Ранее сообщалось, что в марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек. Программа включала более 4 тыс. мероприятий, в том числе спортивные праздники, сдачу норм ГТО.