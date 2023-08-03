В Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности

В Оренбургской области МЧС объявило четвёртый и пятый классы пожарной опасности в связи с жаркой и сухой погодой.

Об этом сообщает RIA56.

Уточняется, что четвёртый класс опасности введён в 19 городах и районах региона, пятый класс — в Кваркенском и Светлинском районах.

Также URA.RU со ссылкой на Уральский гидрометцентр передаёт, что в Свердловской области ожидаются смог и высокая пожарная опасность.

Неблагоприятные погодные условия первой степени опасности сохранятся до вечера 4 августа, а высокая пожарная опасность — до 5 августа.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области продлили срок ограничения пребывания граждан в лесах в связи с сохранением высокого класса пожароопасности до 31 августа.