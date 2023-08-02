В Ульяновской области продлили запрет на пребывание в лесах
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минприроды.
Как заявили в ведомстве, такое решение связано с сохранением высокого класса пожароопасности.
Также стало известно, что в лесах Нижегородской области ожидается четвёртый класс пожарной опасности, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. С 3 по 7 августа будет высокая вероятность возгорания и горения деревьев, кустов, торфяников, сухой травы.
Жителям советуют соблюдать правила безопасности.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в регионах страны будет тёплым, без отрицательных аномалий.