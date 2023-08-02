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В Ульяновской области продлили запрет на пребывание в лесах

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В Ульяновской области продлили срок ограничения пребывания граждан в лесах. Запрет действует до 31 августа.
В Ульяновской области продлили запрет на пребывание в лесах
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минприроды.

Как заявили в ведомстве, такое решение связано с сохранением высокого класса пожароопасности.

Также стало известно, что в лесах Нижегородской области ожидается четвёртый класс пожарной опасности, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. С 3 по 7 августа будет высокая вероятность возгорания и горения деревьев, кустов, торфяников, сухой травы.

Жителям советуют соблюдать правила безопасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в регионах страны будет тёплым, без отрицательных аномалий.

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