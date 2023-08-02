Нутрициолог Буторина рассказала о пользе супа в обед

Врач по медицинской профилактике, нутрициолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Буторина рассказала, каким должен быть полезный обед.

«В первых блюдах в большом объёме обычно немного калорий (естественно, если это не суп на жирном бульоне с зажаркой и сметаной). Таким образом, люди, начинающие обед с супа, потребляют процентов на 20 меньше калорий, чем отказавшиеся от него», — заявила она в беседе с ИА «Север-Пресс».

По её мнению, на обед нужно съедать 35—40% от суточного объёма пищи, причём блюда должны быть сбалансированы по количеству белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Как отметила Буторина, в обеденное меню желательно включать овощи и зелень.

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