Архитектор Мамошин выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Рапопорта

Заслуженный архитектор России, вице-президент Петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Евгения Рапопорта.

«Ушёл замечательный мастер ленинградской и петербургской архитектуры. Он внёс, на всех этапах развития, начиная от архитектуры 1960-х годов по настоящее время, свой вклад», — заявил Мамошин в беседе с «МК в Питере».

Рапопорт работал в том числе над реконструкцией Сенной площади. Он также спроектировал станцию метро «Крестовский остров».

«Главный вклад Евгения Михайловича в том, что он всегда относился к архитектуре как к составляющей художественной культуры», — отметил Мамошин.

По его словам, проекты Рапопорта — это художественные, а не просто строительные явления.