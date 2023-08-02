Нутрициолог Коробейникова рекомендовала пить воду за 20 минут до еды
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«Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели солёной пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, за 15—20 минут до приёма пищи желательно выпить стакан воды, чтобы нормализовать кислотность и подготовить ЖКТ к приёму пищи.
Как добавила Коробейникова, пить на ночь стоит.
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