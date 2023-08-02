Узнать больше

Нутрициолог Коробейникова рекомендовала пить воду за 20 минут до еды

Короткая ссылка
Нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала, как рассчитать необходимый объём потребляемой жидкости.
Нутрициолог Коробейникова рекомендовала пить воду за 20 минут до еды
  • Gettyimages.ru

«Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели солёной пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, за 15—20 минут до приёма пищи желательно выпить стакан воды, чтобы нормализовать кислотность и подготовить ЖКТ к приёму пищи.

Как добавила Коробейникова, пить на ночь стоит.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить