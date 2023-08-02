Нутрициолог Коробейникова рекомендовала пить воду за 20 минут до еды

Нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала, как рассчитать необходимый объём потребляемой жидкости.

«Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели солёной пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, за 15—20 минут до приёма пищи желательно выпить стакан воды, чтобы нормализовать кислотность и подготовить ЖКТ к приёму пищи.

Как добавила Коробейникова, пить на ночь стоит.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.