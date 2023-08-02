В Самаре утвердили предметы охраны для восьми домов-памятников

В Самаре утверждены предметы охраны для восьми домов-памятников, расположенных в центре города. Соответствующие приказы подписаны в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Одно из зданий — «Дом Филимонова», построенный в стиле эклектики в начале ХХ века.

Ещё один объект — «Дом жилой на участке отставного фейерверкера Козлова». Он был возведён в конце XIX — начале ХХ века.

Предмет охраны утвердили и для дома общественного деятеля Позерна, в котором часто бывал Максим Горький.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к 2027 году отреставрируют дом причта храма Христа Спасителя.