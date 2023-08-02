Узнать больше

В Самаре утвердили предметы охраны для восьми домов-памятников

Короткая ссылка
В Самаре утверждены предметы охраны для восьми домов-памятников, расположенных в центре города. Соответствующие приказы подписаны в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.
В Самаре утвердили предметы охраны для восьми домов-памятников
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Одно из зданий — «Дом Филимонова», построенный в стиле эклектики в начале ХХ века.

Ещё один объект — «Дом жилой на участке отставного фейерверкера Козлова». Он был возведён в конце XIX — начале ХХ века.

Предмет охраны утвердили и для дома общественного деятеля Позерна, в котором часто бывал Максим Горький.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к 2027 году отреставрируют дом причта храма Христа Спасителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить