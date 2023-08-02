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В метро Москвы открылась фотовыставка о программе «Мой район»

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На станции метро «Выставочная» открылась экспозиция «Пять лет с программой «Мой район». Снимки посвящены знаковым местам Москвы, обновлённым или созданным благодаря программе.
В метро Москвы открылась фотовыставка о программе «Мой район»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

За пять лет на пустующих или заброшенных территориях построили парки «Ходынское поле» и «Пальмира». Обновлены парки «Кусково», «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино».

Выставка работает до 15 августа.

Ранее НСН сообщала, что открытие станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано на осень. В настоящее время на станции заканчивают отделочные работы.

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