В метро Москвы открылась фотовыставка о программе «Мой район»

На станции метро «Выставочная» открылась экспозиция «Пять лет с программой «Мой район». Снимки посвящены знаковым местам Москвы, обновлённым или созданным благодаря программе.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

За пять лет на пустующих или заброшенных территориях построили парки «Ходынское поле» и «Пальмира». Обновлены парки «Кусково», «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино».

Выставка работает до 15 августа.

Ранее НСН сообщала, что открытие станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано на осень. В настоящее время на станции заканчивают отделочные работы.