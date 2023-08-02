В метро Москвы открылась фотовыставка о программе «Мой район»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
За пять лет на пустующих или заброшенных территориях построили парки «Ходынское поле» и «Пальмира». Обновлены парки «Кусково», «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино».
Выставка работает до 15 августа.
Ранее НСН сообщала, что открытие станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано на осень. В настоящее время на станции заканчивают отделочные работы.