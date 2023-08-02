Диетолог Белоусова дала советы по питанию во время отдыха на курорте

Диетолог Анна Белоусова рассказала, как безопаснее всего питаться во время отдыха на курорте.

«Стоит быть осторожными с рыбой. Она портится быстрее, чем мясо, рыбное отравление гораздо более тяжёлое. Нужно быть осторожными со всеми блюдами, в состав которых входит творог», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нежелательно употреблять кремовые пирожные, а из морепродуктов особенно внимательными следует быть с мидиями.

«Когда принесли блюдо с мидиями, не нужно сразу поливать его каким-то соусом, даже лимоном, он тут же перебьёт запах некачественного продукта», — посоветовала Белоусова.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.