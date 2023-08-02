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В Татарстане зафиксировано отклонение среднемесячных температур в каждом месяце 2023 года

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В Республике Татарстан зафиксировано отклонение среднемесячных температур воздуха от нормы в каждом месяце 2023 года.
В Татарстане зафиксировано отклонение среднемесячных температур в каждом месяце 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на гидрометцентр республики.

В среднем реальная температура воздуха в регионе превышала норму на 1—3 °C. При этом март оказался теплее на 4—6 °C, а апрель — на 3—5 °C. В июне температура воздуха оказалась ниже нормы на 1—2 °С.

Ранее сообщалось, что в столице Китая в период с субботы, 29 июля, и до утра среды, 2 августа, выпало рекордное количество осадков — 744,8 мм. Это самое большое количество осадков, которое выпадало в городе по меньшей мере за последние 140 лет.

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