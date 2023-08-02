Врач Иванникова: морковь и брюссельская капуста помогают сохранить молодость

Руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала о продуктах, которые помогают сохранить молодость.

«Кале, или кудрявая капуста, впечатляет не только эффектным внешним видом, но и содержанием белков и аминокислот. Этот низкокалорийный продукт богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, полезен для сердца и обладает противовоспалительными свойствами», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также полезна морковь, богатая бета-каротином. В составе корнеплода много и антиоксидантов.

Как отметила Иванникова, брюссельская капуста содержит специфический антивозрастной антиоксидант кемпферол.

«Капуста белокочанная содержит огромное количество питательных веществ. В состав входят калий, магний, фосфор, кальций и железо, витамины А, В1, В2, В6, C, E, РР, U. Витамин С участвует в восстановлении тканей и образовании коллагена. Витамин К играет важную роль в обмене веществ», — сообщила эксперт.

Также она рекомендовала добавить в рацион шпинат, брокколи, зелёный горошек, зелёную фасоль, спаржу.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при Правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.