Климатолог Кокорин усомнился в утверждениях о недостатке кислорода на Земле

Климатолог Алексей Кокорин заявил, что недостатка кислорода на Земле нет, поскольку планета живёт за счёт запасов, накопленных за миллионы лет.

«Конечно, возрастает концентрация CO2, чуть-чуть смещается концентрация кислорода, но абсолютно незначительно. В атмосфере более 20% кислорода, а углекислого газа — 0,04%. Если эти 0,04% чуть-чуть подросли, то, конечно, количество кислорода уменьшилось, но абсолютно незначительно», — отметил он в беседе с URA.RU.

По его словам, фраза, согласно которой леса являются лёгкими планеты, это лишь фигура речи.

«Когда-то так предполагалось, когда ещё не было измерений. Сейчас ясно, что вся планета живёт за счёт кислорода, накопленного в прошлые миллионы лет. Это количество чуть-чуть снижается, но совершенно незначительно», — заключил Кокорин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в регионах страны будет тёплым, без отрицательных аномалий.