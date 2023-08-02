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В Челябинской области 3—5 августа ожидаются грозы и дожди

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В Челябинской области с 3 по 5 августа ожидаются грозы и дожди.
В Челябинской области 3—5 августа ожидаются грозы и дожди
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём температура воздуха ожидается в пределах +24...+30 °C, ночью — +12...+18 °C.

При этом порывы ветра могут достигать 12—15 м/с.

В Челябинске дожди ожидаются 3 и 5 августа, температура воздуха днём будет +26...+29 °C, ночью — +15...+18 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в регионах страны будет тёплым, без отрицательных аномалий.

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