Директор театра «Ленком Марка Захарова»: улучшений в состоянии режиссёра Панфилова нет
- РИА Новости
«Чувствует себя так же, как и чувствовал, конкретных улучшений пока нет. Он в больнице, где врачи делают всё возможное и невозможное. Очень большие надежды на то, что он поправится. Будем надеяться на положительный исход, что его поставят на ноги», — цитирует его ТАСС.
В мае у Глеба Панфилова случился инсульт, режиссёр был доставлен в НИИ им. Склифосовского. Впоследствии у постановщика диагностировали воспаление лёгких. В начале июня Панфилова перевели в другое медучреждение для дальнейшего лечения и реабилитации.
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