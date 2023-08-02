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Директор театра «Ленком Марка Захарова»: улучшений в состоянии режиссёра Панфилова нет

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Состояние российского режиссёра Глеба Панфилова, с мая 2023 года находящегося в больнице, остаётся без изменений, улучшений нет, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Директор театра «Ленком Марка Захарова»: улучшений в состоянии режиссёра Панфилова нет
  • РИА Новости

«Чувствует себя так же, как и чувствовал, конкретных улучшений пока нет. Он в больнице, где врачи делают всё возможное и невозможное. Очень большие надежды на то, что он поправится. Будем надеяться на положительный исход, что его поставят на ноги», — цитирует его ТАСС.

В мае у Глеба Панфилова случился инсульт, режиссёр был доставлен в НИИ им. Склифосовского. Впоследствии у постановщика диагностировали воспаление лёгких. В начале июня Панфилова перевели в другое медучреждение для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее стало известно о госпитализации народного артиста России Юрия Назарова.

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