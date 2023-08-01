В Подмосковье расчистили более 160 км лесных дорог с начала года
Об этом сообщает телеканал «360».
Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что в области расчистили более 160 км лесных дорог с начала года.
«Противопожарное обустройство лесов проводят весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова. В рамках государственного задания на 2023 год необходимо провести комплекс мероприятий по содержанию лесных дорог протяжённостью 283,7 км», — отметил он.
Ранее начальник ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Олег Гилёв прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионе.