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В Подмосковье расчистили более 160 км лесных дорог с начала года

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В Московской области продолжается работа по противопожарному обустройству лесов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что в области расчистили более 160 км лесных дорог с начала года.

«Противопожарное обустройство лесов проводят весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова. В рамках государственного задания на 2023 год необходимо провести комплекс мероприятий по содержанию лесных дорог протяжённостью 283,7 км», — отметил он.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Олег Гилёв прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионе.

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