Выставку фламандской живописи в Подмосковье посетили более 100 тысяч человек
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.
«Проект объединил работы из фондов и постоянных коллекций девяти музеев России — почти 70 полотен известных мастеров. «Новый Иерусалим» поддерживает статус крупнейшей региональной культурной площадки», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Изначально выставка должна была закрыться весной, но её продлили до 30 июля.
Ранее сообщалось, что в День ВМФ России в Кронштадте открыли Музей военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».