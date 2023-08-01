Выставку фламандской живописи в Подмосковье посетили более 100 тысяч человек

Выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в подмосковном музее «Новый Иерусалим» посетили более 100 тыс. человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

«Проект объединил работы из фондов и постоянных коллекций девяти музеев России — почти 70 полотен известных мастеров. «Новый Иерусалим» поддерживает статус крупнейшей региональной культурной площадки», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Изначально выставка должна была закрыться весной, но её продлили до 30 июля.

Ранее сообщалось, что в День ВМФ России в Кронштадте открыли Музей военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».