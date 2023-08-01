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Вильфанд заявил, что тайфун «Доксури» не представляет опасности для юго-востока России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что тайфун «Доксури», обрушившийся на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, не представляет опасности для российских регионов.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что риски для юго-востока России, в том числе для Приморья, Сахалина и Камчатки, существуют, когда тайфун зарождается в океане и движется через Восточно-Китайское море, Жёлтое море и через Корейский пролив выходит в Японское море.

«Поэтому нынешний тайфун не представляет никакой опасности для регионов России», — добавил Вильфанд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за непогоды на 2 августа.

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