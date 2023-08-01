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В Кисловодске фестиваль и 3D-шоу пройдут 11—13 августа

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По случаю 220-летнего юбилея Кавминвод в Кисловодске с 11 по 13 августа пройдёт 3D-фестиваль «Днём сладко, ночью ярко».
В Кисловодске фестиваль и 3D-шоу пройдут 11—13 августа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Наш фестиваль объединит десятки тысяч жителей и гостей курорта. Уже во второй раз в Кисловодске можно будет увидеть уникальное световое 3D-шоу», — прокомментировал глава города Евгений Моисеев.

Также запланированы концерты и гастрономическая часть.

В июле «Янтарный край» сообщал, что министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов первыми посетили новый частный музей «Хранители памяти».

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