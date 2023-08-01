В Челябинской области 2—4 августа ожидаются дожди и грозы

Синоптики спрогнозировали дожди и грозы в Челябинской области со 2 по 4 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Синоптики уточнили, что в области температура воздуха днём будет сохраняться в пределах +24...+29 °C, а ночью +13...+18 °C. При этом 2 августа температура ночью при прояснении может опуститься до +10 °C.

Порывы ветра могут достигать 12—15 м/с.

В Челябинске грозы ожидаются 2 августа, дожди пройдут 2 и 3 августа. Температура воздуха днём сохранится в пределах +27...+29 °C, а ночью +16...+18 °C.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей и гроз в Белоруссии объявили «оранжевый» уровень опасности на 2 августа.