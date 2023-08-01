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Китайский зоопарк заподозрили в подмене медведя на сотрудника в костюме

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В интернете стало популярно видео с участием медведя, неестественно стоящим на вытянутых задних лапах. Зоопарк в Ханчжоу ежедневно стали посещать более 20 тыс. человек после появления вирусного видео.
Китайский зоопарк заподозрили в подмене медведя на сотрудника в костюме
  • AFP

Об этом сообщает Sky News

Уточняется, что на вирусном видео медведь по имени Анджела стоит на задних лапах, сложив передние лапы по бокам, и наблюдает за посетителями. Многие посмотревшие видео утверждают, что медведь ненастоящий, подозревают, что сотрудник зоопарка переоделся в костюм. 

В зоопарке заявили, что Анджела «определённо не человек». 

Ранее стало известно, что в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса. Их назвали Зита и Гита. 

Также сообщалось, что детёныш морского котика родился в дельфинарии Набережных Челнов.

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