Китайский зоопарк заподозрили в подмене медведя на сотрудника в костюме
- AFP
Об этом сообщает Sky News.
Уточняется, что на вирусном видео медведь по имени Анджела стоит на задних лапах, сложив передние лапы по бокам, и наблюдает за посетителями. Многие посмотревшие видео утверждают, что медведь ненастоящий, подозревают, что сотрудник зоопарка переоделся в костюм.
В зоопарке заявили, что Анджела «определённо не человек».
Ранее стало известно, что в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса. Их назвали Зита и Гита.
Также сообщалось, что детёныш морского котика родился в дельфинарии Набережных Челнов.