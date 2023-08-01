Китайский зоопарк заподозрили в подмене медведя на сотрудника в костюме

В интернете стало популярно видео с участием медведя, неестественно стоящим на вытянутых задних лапах. Зоопарк в Ханчжоу ежедневно стали посещать более 20 тыс. человек после появления вирусного видео.

Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что на вирусном видео медведь по имени Анджела стоит на задних лапах, сложив передние лапы по бокам, и наблюдает за посетителями. Многие посмотревшие видео утверждают, что медведь ненастоящий, подозревают, что сотрудник зоопарка переоделся в костюм.

В зоопарке заявили, что Анджела «определённо не человек».

Ранее стало известно, что в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса. Их назвали Зита и Гита.

Также сообщалось, что детёныш морского котика родился в дельфинарии Набережных Челнов.