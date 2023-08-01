Научная конференция по вопросам мерзлотных почв пройдёт в Салехарде 20—26 августа
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В ней примут участие свыше 150 человек, среди них учёные, студенты и аспиранты ведущих российских образовательных и научно-исследовательских организаций, сообщает «Ямал 1» со ссылкой на департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа.
В рамках конференции пройдёт обсуждение вопросов, связанных с изучением мерзлотных почв.
Организаторы конференции — правительство ЯНАО, Научный центр изучения Арктики, Российский Центр освоения Арктики, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Санкт-Петербургский государственный университет.
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