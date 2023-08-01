Научная конференция по вопросам мерзлотных почв пройдёт в Салехарде 20—26 августа

В Салехарде (ЯНАО) с 20 по 26 августа пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Мерзлотные почвы в антропоцене».

В ней примут участие свыше 150 человек, среди них учёные, студенты и аспиранты ведущих российских образовательных и научно-исследовательских организаций, сообщает «Ямал 1» со ссылкой на департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа.

В рамках конференции пройдёт обсуждение вопросов, связанных с изучением мерзлотных почв.

Организаторы конференции — правительство ЯНАО, Научный центр изучения Арктики, Российский Центр освоения Арктики, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Санкт-Петербургский государственный университет.

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