В России выходит роман «Этюды Черни», написанный разработчиком ИИ вместе с роботом

В августе 2023 года на книжных прилавках появится документальный роман «Этюды Черни», написанный Ольгой Усковой, владелицей и основателем ведущего мирового разработчика искусственного интеллекта.

Как сообщает пресс-служба издательства АСТ, это первый в мире роман, написанный совместно с ИИ «Ипполитом 1.0» самим разработчиком.

В сюжете книги лежит история о мире людей и роботов — революционном пространстве, в которое вступает современное общество, о времени слияния прошлого, настоящего и будущего, а также о людях, которые работают, воюют, но продолжают жить, влюбляться и творить.

В романе «Этюды Черни» автор и ИИ дают возможность увидеть, что дальше будет с человечеством. Это фантастическая история, в которой есть реальные факты из жизни нейронных программистов и робототехников.

Многие эксперты, успевшие ознакомиться с романом, отмечают реалистичный прогноз развития событий в России и мире в ближайшие несколько лет. Сама Ускова признаётся, что некоторые детали уже начали сбываться.

«У меня мурашки пробегают по спине, когда я вижу, что часть описанного в романе с апреля 2023 года, пока книга готовилась к печати, уже начала сбываться», — цитирует слова основательницы группы компаний Cognitive Technologies, гендиректора Cognitive Pilot Ольги Усковой пресс-служба.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал разрешение номинировать на «Грэмми» музыку, созданную искусственным интеллектом.