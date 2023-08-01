Фестиваль спорта Ironstar пройдёт в Нижнем Новгороде 4—5 августа

Фестиваль спорта Ironstar Nizhny Novgorod 2023 состоится 4—5 августа. Запланированы женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.

В первый день состоятся заплывы Swimstar One Mile и Double Mile. Участникам предстоит преодолеть одну и две морские мили в акватории Гребного канала.

Протяжённость детских забегов Starkids составит 500 и 1000 м.

Также запланирован женский забег Ironlady на 5 км.

Соревнования по триатлону пройдут во второй день фестиваля. Предусмотрены дистанции Ironstar 113 Nizhny Novgorod и Ironstar Olympic Nizhny Novgorod.

Плавательный этап состоится в акватории Гребного канала, велогонка пройдёт по центральным улицам города мимо стен Нижегородского кремля, вдоль набережной Волги и главных достопримечательностей, беговой этап — на набережной Гребного канала.

«В этом году карта соревнований Ironstar расширилась, и мы очень рады, что одной из локаций стал Нижний Новгород — один из старейших городов России, который принимал такие знаковые спортивные соревнования, как чемпионат мира по футболу — 2018», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Он выразил надежду, что фестиваль займёт особое место в сердцах спортсменов.