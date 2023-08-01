Узнать больше

Фестиваль спорта Ironstar пройдёт в Нижнем Новгороде 4—5 августа

Короткая ссылка
Фестиваль спорта Ironstar Nizhny Novgorod 2023 состоится 4—5 августа. Запланированы женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.
Фестиваль спорта Ironstar пройдёт в Нижнем Новгороде 4—5 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

В первый день состоятся заплывы Swimstar One Mile и Double Mile. Участникам предстоит преодолеть одну и две морские мили в акватории Гребного канала.

Протяжённость детских забегов Starkids составит 500 и 1000 м.

Также запланирован женский забег Ironlady на 5 км.

Соревнования по триатлону пройдут во второй день фестиваля. Предусмотрены дистанции Ironstar 113 Nizhny Novgorod и Ironstar Olympic Nizhny Novgorod.

Плавательный этап состоится в акватории Гребного канала, велогонка пройдёт по центральным улицам города мимо стен Нижегородского кремля, вдоль набережной Волги и главных достопримечательностей, беговой этап — на набережной Гребного канала.

«В этом году карта соревнований Ironstar расширилась, и мы очень рады, что одной из локаций стал Нижний Новгород — один из старейших городов России, который принимал такие знаковые спортивные соревнования, как чемпионат мира по футболу — 2018», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Он выразил надежду, что фестиваль займёт особое место в сердцах спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить