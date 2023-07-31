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В Подмосковье пройдёт 200 ярмарок в августе

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В Московской области состоится около 200 ярмарок в августе. Некоторые из них будут тематическими — их посвятят Дню физкультурника, Дню арбуза и Дню рождения тельняшки.
В Подмосковье пройдёт 200 ярмарок в августе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

Большинство ярмарок будет организовано в Зарайске, Красногорске, Щёлкове, Волоколамске и Воскресенске.

«На мероприятиях будет представлена региональная фермерская продукция как местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов страны», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 1 по 6 августа пройдёт масштабный гастрономический фестиваль.

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