В Подмосковье пройдёт 200 ярмарок в августе

В Московской области состоится около 200 ярмарок в августе. Некоторые из них будут тематическими — их посвятят Дню физкультурника, Дню арбуза и Дню рождения тельняшки.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

Большинство ярмарок будет организовано в Зарайске, Красногорске, Щёлкове, Волоколамске и Воскресенске.

«На мероприятиях будет представлена региональная фермерская продукция как местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов страны», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 1 по 6 августа пройдёт масштабный гастрономический фестиваль.