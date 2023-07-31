В посольстве Кореи рассказали о популярных в стране русских писателях

Полномочный министр, советник, директор Культурного центра посольства Республики Корея Пак Чжун Гон рассказал, какую русскую литературу любят жители страны.

«До университета школьники читают Достоевского, Толстого, Пушкина. Гоголя тоже, конечно: «Мёртвые души», «Шинель». И «Тихий Дон» Шолохова: хотя это и очень длинный роман, он полностью переведён на корейский, и это шедевр», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, очень любят в Корее и Сергея Есенина.

«Дети в Корее тоже читают русскую литературу, очень любят «Конька-Горбунка». А мой сын очень любил «Доктора Айболита» Чуковского», — добавил Пак Чжун Гон.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проведение международной книжной ярмарки с 30 августа по 3 сентября.