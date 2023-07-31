В посольстве Кореи рассказали о популярных в стране русских писателях
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«До университета школьники читают Достоевского, Толстого, Пушкина. Гоголя тоже, конечно: «Мёртвые души», «Шинель». И «Тихий Дон» Шолохова: хотя это и очень длинный роман, он полностью переведён на корейский, и это шедевр», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, очень любят в Корее и Сергея Есенина.
«Дети в Корее тоже читают русскую литературу, очень любят «Конька-Горбунка». А мой сын очень любил «Доктора Айболита» Чуковского», — добавил Пак Чжун Гон.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проведение международной книжной ярмарки с 30 августа по 3 сентября.