В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с 1 августа
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС России.
Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Дожди и грозы ожидаются и в Удмуртии на протяжении всей недели, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
Ночные температуры будут в пределах +14...+19 °С. Во вторник днём прогнозируется +21...+26 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области и Москве в августе.