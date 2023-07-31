В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с 1 августа

В Свердловской области ожидаются ливни с грозами во вторник, 1 августа. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС России.

Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Дожди и грозы ожидаются и в Удмуртии на протяжении всей недели, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Ночные температуры будут в пределах +14...+19 °С. Во вторник днём прогнозируется +21...+26 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области и Москве в августе.