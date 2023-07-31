Фольклорист Севастьяник: Zastolie project знакомит слушателей с русской культурой

Основательница Zastolie project Дарья Севастьяник рассказала об истории создания музыкального проекта.

Zastolie project — это музыкальный проект о русской культуре, поделилась она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, проект существует в двух форматах: онлайн и в виде представлений с погружением. Их цель в том, чтобы «погрузить людей в ощущения, столкнуть их с национальной культурой максимально близко».

По словам Севастьяник, тему застолий выбрали намеренно.

«Мы как-то сидели с девочками на настоящем застолье, ещё до проекта, и начали напевать что-то из фольклорных вещей. И мы увидели интерес от тех, кто был с нами за столом, — отклик, который было трудно получить во время обычных выступлений», — поделилась она.

Ранее российский автор-исполнитель, композитор, основатель и лидер группы «Божья коровка» Владимир Воленко рассказал, как создавалась песня «Гранитный камушек».