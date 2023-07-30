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В «Музеоне» пройдёт литературный фестиваль «ЛетЛитФест»

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В парке искусств «Музеон» состоится заключительный этап первого литературного фестиваля «ЛетЛитФест», открывшегося 27 мая.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главные мероприятия состоятся 5 августа, гости фестиваля смогут принять участие в дискуссиях, узнать о новинках книжного мира и познакомиться с такими современными авторами, как Валерий Печейкин, Анна Короб, Гаянэ Степанян, Михаил Визель и Лера Манович.

Кроме того, посетителей ждут выступления музыкантов, выставка, премьера спектакля, чтение стихов, экскурсии.

Ранее стало известно, что на участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024 подали заявки более 10 тыс. человек из 35 стран Африки.

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