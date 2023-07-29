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В Петербурге откроют дополнительные маршруты прохода к зданиям Эрмитажа 30 июля

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В Санкт-Петербурге откроют дополнительные маршруты прохода к зданиям Главного музейного комплекса и Главного штаба Эрмитажа в воскресенье, 30 июля, когда будет отмечаться День ВМФ.
В Петербурге откроют дополнительные маршруты прохода к зданиям Эрмитажа 30 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу музея.

Попасть в музейный комплекс можно будет через Шуваловский проезд со стороны Миллионной улицы. Также проход к Главным воротам Зимнего дворца планируют открыть со стороны Дворцового проезда.

Вход в Главный штаб будет производиться с набережной реки Мойки.

Ранее НСН сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, на которых побывали более 6 млн человек.

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