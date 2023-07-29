В Петербурге откроют дополнительные маршруты прохода к зданиям Эрмитажа 30 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу музея.
Попасть в музейный комплекс можно будет через Шуваловский проезд со стороны Миллионной улицы. Также проход к Главным воротам Зимнего дворца планируют открыть со стороны Дворцового проезда.
Вход в Главный штаб будет производиться с набережной реки Мойки.
Ранее НСН сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, на которых побывали более 6 млн человек.