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В Казани начались работы по реставрации Белой мечети

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На улице Меховщиков в Казани начались работы по реставрации Белой мечети, которая находилась в законсервированном состоянии.
В Казани начались работы по реставрации Белой мечети
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия.

Основная цель работ — восстановление исторического облика с учётом приспособления объекта под современное использование.

Мечеть была закрыта в 1929 году. В разное время здание использовали как школу, фабричный цех, заводской клуб.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге рассказали о планах по реставрации дома Тимашевых. В здании разместят площадку для театральной молодёжной среды.

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