В Казани начались работы по реставрации Белой мечети
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия.
Основная цель работ — восстановление исторического облика с учётом приспособления объекта под современное использование.
Мечеть была закрыта в 1929 году. В разное время здание использовали как школу, фабричный цех, заводской клуб.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге рассказали о планах по реставрации дома Тимашевых. В здании разместят площадку для театральной молодёжной среды.