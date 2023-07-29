На улице Меховщиков в Казани начались работы по реставрации Белой мечети, которая находилась в законсервированном состоянии.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия.

Основная цель работ — восстановление исторического облика с учётом приспособления объекта под современное использование.

Мечеть была закрыта в 1929 году. В разное время здание использовали как школу, фабричный цех, заводской клуб.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге рассказали о планах по реставрации дома Тимашевых. В здании разместят площадку для театральной молодёжной среды.