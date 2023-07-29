В Татарстане предупредили об усилении ветра до 28 м/с ночью 30 июля

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. До конца дня 29 июля, а также днём и ночью 30 июля в республике возможны грозы, ливни и град.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Также ожидаются шквалистые усиления ветра до 24 м/с, во второй половине дня и ночью 30 июля — до 25 — 28 м/с.

Ночные температуры составят +17...+18 °С, днём до +34 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.