В Татарстане предупредили об усилении ветра до 28 м/с ночью 30 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Также ожидаются шквалистые усиления ветра до 24 м/с, во второй половине дня и ночью 30 июля — до 25 — 28 м/с.
Ночные температуры составят +17...+18 °С, днём до +34 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.