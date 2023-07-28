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Кинолог Голубев заявил о важности режима дня для собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по составлению режима дня для собаки.
Кинолог Голубев заявил о важности режима дня для собаки
  • Gettyimages.ru
  • © Zuzule

В беседе с «Радио 1» он отметил, что ритм жизни щенка отличается от режима взрослой собаки — щенкам до полугода нужно гулять до пяти раз в день. Постепенно количество прогулок можно сокращать. Взрослому животному достаточно гулять два раза в день.

Что касается кормления, то щенков необходимо кормить чаще, чем взрослых собак, — до шести раз в день (взрослым достаточно двух приёмов пищи).

Также рекомендуется воспитывать собак и давать им необходимую нагрузку. Желательно включать в прогулки активные игры и изучение команд.

Ранее президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц прокомментировал в беседе с RT предложение депутатов Госдумы обязать заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности.

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