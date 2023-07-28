В Гостином дворе представят экспозицию «оживлённых» картин известных художников
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Так, например, на экспозиции представят полотна «Портрет Ф.М. Достоевского» Василия Перова, «Новая Москва» Юрия Пименова, а также «В сельской школе» Владимира Маковского.
Кроме того, картины можно будет «изменить» — например, вызвать врача к герою картины «Больной муж» Василия Максимова.
Ранее сообщалось, что кинологи столичного пожарно-спасательного центра примут участие в Московском урбанистическом форуме в «Лужниках». Они расскажут о подготовке служебных собак.