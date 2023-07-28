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В Гостином дворе представят экспозицию «оживлённых» картин известных художников

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В рамках Московского урбанистического форума в Гостином дворе «оживят» картины известных художников с помощью технологий дополненной реальности.
В Гостином дворе представят экспозицию «оживлённых» картин известных художников
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщают «Дни.ру».

Так, например, на экспозиции представят полотна «Портрет Ф.М. Достоевского» Василия Перова, «Новая Москва» Юрия Пименова, а также «В сельской школе» Владимира Маковского.

Кроме того, картины можно будет «изменить» — например, вызвать врача к герою картины «Больной муж» Василия Максимова.

Ранее сообщалось, что кинологи столичного пожарно-спасательного центра примут участие в Московском урбанистическом форуме в «Лужниках». Они расскажут о подготовке служебных собак.

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